CNN: Khashoggi omgekomen bij uit de hand gelopen ondervraging

Saudi-Arabië werkt volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN aan een verklaring over de dood van journalist Jamal Khashoggi. Daarin zou staan dat hij is omgekomen toen hij werd ondervraagd op het Saudische consulaat in Istanbul.

De ondervraging zou verkeerd zijn afgelopen en naar alle waarschijnlijkheid zonder toestemming van Riyad hebben plaatsgevonden. In de verklaring zou ook komen te staan dat de daders worden berecht. Een andere anonieme bron zegt tegen CNN dat er nog wordt gewerkt aan de tekst en dat deze nog kan veranderen.

Vanavond is een onderzoeksteam van Turkije en Saudi-Arabië voor het eerst gezamenlijk het pand binnengegaan. De Arabische zender Al Jazeera meldt op gezag van het Turkse Openbaar Ministerie dat daarbij bewijs is gevonden dat Khashoggi op het consulaat is gedood. Ook hebben de Turkse onderzoekers volgens een journalist van de zender ontdekt dat er is gerommeld met het bewijsmateriaal.

In stukken gesneden?

Khashoggi liep op 2 oktober het consulaat in om papieren te regelen voor zijn huwelijk. Hij kwam nooit meer naar buiten. Al snel kwamen er berichten dat hij in het consulaat in stukken was gesneden, maar het Saudische koningshuis deed die berichten herhaaldelijk af als leugens.

President Trump dreigde met sancties als het land niet snel de onderste steen boven zou krijgen. De VS en Saudi-Arabië zijn bondgenoten. Intussen heeft Trump ook minister Pompeo van Buitenlandse Zaken naar Saudi-Arabië gestuurd.