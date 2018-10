Timmermans: Ierse grens van belang voor stabiliteit Europa

De brexit moet zo min mogelijk schade veroorzaken. Dat is het uitgangspunt van vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans bij de onderhandelingen. "Het is de heilige opdracht voor iedereen", zegt hij in gesprek met correspondent Sander van Hoorn.

Timmermans ziet dat iedereen in Brussel "z'n stinkende best doet" en hoopt dat er snel een akkoord kan worden gesloten over de Ierse grens.

"Daar maken we ons momenteel zorgen over", zegt hij. "In december vorig jaar hebben we afgesproken dat de brexit niet betekent dat er een harde grens komt over het Ierse eiland, tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek."

De Europese Unie waakt over die grens, omdat het samenwerkingsverband destijds betrokken is geweest bij de vredesonderhandelingen. Timmermans: "Dat vredesakkoord stoelt op het geven van economische kansen, van ontwikkelingskansen met Europese fondsen."

'Grote verantwoordelijkheid'

Timmermans benadrukt dat de EU integraal onderdeel is van het vredesakkoord en dat het akkoord van grote betekenis is voor de stabiliteit in Europa. "Het is zo groot dat we als Europese politici allemaal een heel grote verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren."

De Eurocommissaris zou het liefst zien dat er een akkoord komt over de scheiding. Daarna kun je volgens hem pas echt praten over hoe het leven samen er verder uit gaat zien. "We hebben het nu alleen nog maar over hoe we uit elkaar gaan. Straks moeten we gaan praten over hoe we naast elkaar en met elkaar gaan leven. We hebben allemaal belang bij een goede relatie."

Terugkijkend op de afgelopen jaren, had Timmermans zich eerder en harder over de brexit willen uitspreken. "Het toenmalige hoofd van de Britse regering [David Cameron] zei: blijf er buiten. Dus zijn we erbuiten gebleven. Maar dat voelt als een wedstrijd verliezen terwijl je niet meedoet, zeg ik als sportliefhebber." De Eurocommissaris geeft toe dat hij het verzoek knarsetandend heeft geaccepteerd. "Je kunt altijd een wedstrijd verliezen, maar dit is wel heel moeilijk."

Verschillende petten

Het is nauwelijks een week geleden dat Timmermans zich kandidaat stelde om voor de PvdA lijsttrekker te worden bij de Europese Parlementsverkiezingen, volgend jaar. Hij wil langs die weg Jean-Claude Juncker opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie.

Timmermans denkt niet dat hij de komende tijd last krijgt van die verschillende petten. "Dat zijn toch geen twee verschillende personen?" Volgens de regels kan hij Eurocommissaris blijven en als politicus campagne voeren. "In het Nederlandse kabinet blijven ministers ook tot het laatste moment zitten, terwijl ze intussen campagne voeren. Ik vind het gezochte argumenten. Er zijn daar heldere regels voor en daar ga ik me aan houden."

Tijdens de vorige campagne voor de Europese verkiezingen in 2014, namen zes Eurocommissarissen deel aan de campagne. Volgens de toen geldende regels namen ze tijdens de campagne onbetaald verlof. De regels zijn veranderd, waardoor Eurocommissarissen nu campagne mogen voeren voor de Europese verkiezingen, ook als zogenoemde Spitzenkandidat.

'Ze hebben me gebeld'

Formeel moet het congres van Europese sociaaldemocraten Timmermans in december nog benoemen, maar hij heeft er vertrouwen in. Dat komt omdat een aantal leiders hem heeft gevraagd: "Ze hebben mij gebeld."

Timmermans: "Leiders van een aantal grote landen zijn naar me toe gekomen en hebben gezegd dat ze mij graag als kandidaat zien. Daar neem ik dan kennis van en op het moment dat duidelijk werd dat ik die stap overwoog, zijn er ook steunbetuigingen uit die lidstaten gekomen."