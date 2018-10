MKB-Nederland: 'Het kabinet heeft gedaan wat wij hadden gehoopt'

Het in stand houden van de dividendbelasting wordt door ondernemersorganisatie MKB-Nederland positief ontvangen. De 1,9 miljard euro die hiermee vrijkomt zal volledig naar het bedrijfsleven gaan. Zo daalt onder meer de vennootschapsbelasting en gaan de personeelslasten voor werkgevers omlaag.

Jacco Vonhof van MKB-Nederland is er blij mee. "Het kabinet heeft gedaan wat wij hadden gehoopt." Voor het midden- en kleinbedrijf gaat het vennootschapsbelastingtarief, ook wel winstbelasting, verder omlaag, van 16 naar 15 procent in 2021. "Er komt nu meer geld op de rekening van MKB-bedrijven", zegt Vonhof. "Het geld dat zij nu overhouden kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken voor investeringen om de klimaatdoelstellingen te halen."

Ook de grotere bedrijven krijgen een lastenvermindering bij de vennootschapsbelasting. Voor die bedrijven gaat het tarief in 2021 van 22,25 naar 20,5 procent. VNO-NCW-voorman Hans de Boer: "We zijn er blij mee dat het volle bedrag naar het bedrijfsleven gaat, dat is ook gerechtvaardigd. De verlaging van de vennootschapsbelasting is iets goeds.''

Ook fiscalist Arno van Eijsden denkt dat dit een goed pakket aan maatregelen is. "Ik moet zeggen dat ik het een mooi pakket vind. Er zal natuurlijk veel gediscussieerd worden in de Tweede kamer of het allemaal naar het bedrijfsleven moet. Ik denk dat dit een goed pakket aan maatregelen is, zeker om het MKB te ondersteunen."

'Geen extra geld, wel verschuiving'

Wel stipt de fiscalist aan dat er nu niet opeens 1,9 miljard euro extra te besteden is. "Het regeerakkoord was een verzwaring voor het bedrijfsleven. Die 1,9 miljard wordt nu aan andere dingen uitgegeven, maar we zijn niet opeens 1,9 miljard euro rijker. Er verandert dus niet veel, alleen levert het een verschuiving op. Bij de afschaffing van de dividendbelasting profiteerde maar een beperkt aantal bedrijven rechtstreeks, met de nieuw aangekondigde maatregelen profiteren veel meer bedrijven."

Ook expats krijgen een meevaller van het kabinet. Op dit moment mogen zij acht jaar gebruikmaken van de zogenoemde 30 procent-regeling. Door die regeling betaal je als expat over de eerste 30 procent van het loon geen belasting, waarmee de extra kosten worden gedekt die een expat zou hebben. Aanvankelijk zou de duur van die regeling volgend jaar worden teruggebracht van acht jaar naar vijf jaar. Expats die hier nu al mee te maken zouden krijgen, mogen dankzij een nu aangekondigde overgangsregeling iets langer van de regeling gebruikmaken.

Vestigingsklimaat

Hans de Boer van VNO-NCW blijft het oneens met de beslissing om de dividendbelasting in stand te houden. "Wij willen een vestigingsklimaat waarmee we de strijd om hoofdkantoren kunnen aangaan. Daarin moeten we net zo sterk staan als het Verenigd Koninkrijk. Dit is nu niet het geval want de dividendbelasting blijft bestaan."

Olieconcern Shell laat in een verklaring weten dat het teleurgesteld is dat de dividendbelasting blijft bestaan. "In de afgelopen dertien jaar hebben we beleidsmakers er herhaaldelijk op gewezen dat Shell afschaffing van de dividendbelasting zou verwelkomen. We hebben consequent benadrukt dat dit belangrijk is voor de concurrentiepositie van Nederland en Shell."