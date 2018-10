Stephen Hawking spreekt postuum over huidige bedreigingen

Bij de presentatie in het Science Museum in Londen luisterden Lucy en Tim Hawking ook naar de uitleg van hun vader over zwarte gaten; materie waar hij tot zijn dood mee bezig was en tot voor kort over publiceerde. Lucy Hawking raakte geƫmotioneerd toen ze zijn stem hoorde. "Het voelt soms alsof hij er nog gewoon is."

Lucy vertelde dat haar vader zich grote zorgen maakte over de verdeling in de wereld. "Dit zie je terug in het boek. Het is een oproep tot eenheid, tot menselijkheid. Om onszelf weer tot elkaar te brengen en de uitdagingen echt aan te pakken, samen te werken aan een oplossing."

Stephen Hawking werd gezien als een van de grootste wetenschappers van deze tijd. Hij leed een groot gedeelte van zijn leven aan de spierziekte ALS, belandde in een rolstoel en kon sinds 1985 niet meer praten. Tot zijn dood op 14 maart communiceerde hij via een spraakprogramma.