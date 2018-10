Celstraffen geëist voor pgb-fraude, 'stichting speelde Sinterklaas'

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot 18 maanden en een beroepsverbod geëist tegen een echtpaar uit Paterswolde. Ze zouden voor honderdduizenden euro's hebben gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten(pgb).

Het OM beschuldigt het echtpaar - de een voorzitter en de ander secretaris van zorginstelling Stichting Buitenbeentje - van witwassen en valsheid in geschrifte. Het echtpaar zou via de stichting 850.000 euro aan zorg hebben gedeclareerd.

Op papier leverde Buitenbeentje pgb-zorg aan tientallen cliënten. In werkelijkheid werd er volgens de officier van justitie nauwelijks zorg geleverd, maar werd het geld uitgegeven aan hele andere zaken.

Sinterklaas

Het geld werd door de stichting uitgegeven aan spullen voor de cliënten. Zo werden van het pgb-geld computers, wasmachines, een caravanstalling, fietsen, familievakanties, telefoonkosten en dierentuin-abonnementen betaald. "De kadootjes konden door de cliënten worden besteld, of het werd gewoon uitgedeeld", zei de officier van justitie in de zitting. "De stichting speelde Sinterklaas, betaald uit pgb."

In totaal heeft de stichting voor bijna 400.000 euro aan spullen betaald voor cliënten. Het is niet duidelijk wat er met de rest van het totaalbedrag is gebeurd.

Tegen de secretaris eist het OM een gevangenisstraf van 18 maanden. Tegen de voorzitter eist het OM een celstraf van 10 maanden. Ook eist het OM voor beide verdachten een beroepsverbod van vijf jaar, en moeten ze het totale bedrag aan onterecht ontvangen geld terugbetalen.

De twee verdachten zijn het oneens met de beschuldigingen en zeggen onschuldig te zijn. Wanneer de rechtbank uitspraak doet, is nog niet bekend.