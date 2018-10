244 kilo vuurwerk, drugs en wapens in woning Leerdam

In een woonwijk in Leerdam is een grote partij illegaal en zwaar vuurwerk gevonden. Ook lagen er wapens en drugs in het huis. De 28-jarige bewoner is aangehouden.

De politie viel het huis aan de Lindestraat vanmorgen vroeg binnen na een tip over de handel in illegaal vuurwerk. Bij binnenkomst zagen agenten direct al vuurwerk en een vuurwapen liggen, schrijft RTV Rijnmond.

Supercobra's en nitraten

In totaal werd er 244 kilo vuurwerk gevonden. Het ging onder meer om supercobra's, nitraten en shells. Omdat er ook gerommeld was met het vuurwerk, werden uit voorzorg de twee huizen ernaast ontruimd. Nadat specialisten het vuurwerk hadden afgevoerd, konden de bewoners tegen het einde van de middag weer naar huis.

Van het gevonden vuurwerk, was 83 kilo legaal. Omdat je van legaal vuurwerk maximaal 25 kilo in huis mag hebben, is ook dat in beslag genomen.