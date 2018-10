Syriëganger Oussama A. verdacht van oorlogsmisdaad om poseren met lijk

In Turkije werden de twee veroordeeld tot zes jaar en drie maanden voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Er loopt een hoger beroep. Dat mochten ze in vrijheid afwachten. Omdat ze illegaal het land waren binnengekomen, moesten ze Turkije verlaten.

In principe mogen mensen niet twee keer voor hetzelfde vergrijp worden veroordeeld in twee landen. Maar daar is een uitzondering op, zei het OM: als de straf niet volledig is uitgezeten of als die niet onherroepelijk is. Dat is het geval bij A. en N., die ruim anderhalf jaar in Turkije hebben vastgezeten.

Geen goed idee

Hun advocaat vroeg of de twee hun proces in vrijheid konden afwachten, iets waar het OM ernstige bezwaren tegen heeft. Een reclasseringsrapport over het gedachtegoed van Oussama A. maakte het volgens de officier van justitie "al helemaal geen goed idee" om hem zijn proces in vrijheid af te laten wachten.

De rechter is het daarmee eens. "De feiten waarvan ze verdacht worden zijn zo ernstig dat de rechtsorde ernstig geschokt zou zijn als deze mannen hun rechtszaak in vrijheid kunnen afwachten", zei ze.

De volgende pro-formazitting is begin januari.