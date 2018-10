Drukke spits rond Rotterdam: vrachtwagen gekanteld op A16

Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke spits rond Rotterdam. Omdat de gekantelde tankwagen ook de middenvangrail heeft geraakt, zal het nog enige tijd duren voordat de A16 weer volledig kan worden vrijgegeven.

Rond 16.45 uur waren al wel twee rijstroken vrijgegeven zodat het verkeer zoveel mogelijk door kan rijden. Na de spits wordt de tankwagen geborgen.

RTV Rijnmond meldt dat de chauffeur door omstanders uit zijn cabine is gehaald. Het is niet bekend of hij gewond is geraakt.