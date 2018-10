Opel moet 100.000 diesels terugroepen vanwege sjoemelsoftware

De Duitse overheid heeft autobouwer Opel opgedragen om zo'n 100.000 dieselauto's terug te roepen. Eerder vandaag deden inspecteurs een inval bij twee vestigingen van de autoproducent op verdenking van het manipuleren van testresultaten van de dieselauto's.

In de afgelopen jaren kwamen grote Duitse autobouwers als Mercedes, Audi en Volkswagen om dezelfde reden onder vuur te liggen. Opel valt sinds vorig jaar onder het Franse PSA-concern waar ook onder meer Peugeot en Citroën deel van uitmaken.

Uitstoot kunstmatig verlaagd

Door de ingebouwde sjoemelsoftware in dieselauto's lijkt de uitstoot van schadelijke stoffen lager dan hij in werkelijkheid is. Eind 2015 werd deze sjoemelsoftware al aangetroffen bij Opel. Begin 2016 eiste de Duitse rijksdienst voor het wegverkeer dat Opel uit eigen beweging de bezitters van de gemanipuleerde diesels een servicebeurt zou aanbieden waarbij de software moest worden geüpdatet.

Begin dit jaar werd een nieuw gebrek vastgesteld in de software, waarna actie werd geëist van Opel. De autofabrikant is echter in gebreke gebleven bij de uitvoering van de servicebeurten, zegt de rijksdienst nu. Bijna twee jaar later is bij 70 procent van de betrokken types, Cascada, Insignia en Zafira, de software aangepast. Daarom eist de rijksdienst dat de terugroepactie heel snel wordt voltooid.