Oudere Surinamers eisen opnieuw oplossing voor AOW-gat

Tot 1975 vielen Surinamers onder het Nederlandse bewind. In die periode bouwden ze jaarlijks 2 procent oudedagsvoorziening op. Maar dat geld is achtergebleven in de voormalige kolonie.

Dennis Belfor is bestuurslid van de Rotterdamse afdeling van het Ubuntu Connected Front en heeft zich het lot van de Surinaamse AOW'ers aangetrokken. Vanavond organiseert hij een avond voor lokale belangengroepen. Hij wil het onderwerp opnieuw op de agenda te zetten.

De kwestie is namelijk eerder aangekaart door de Vereniging van Surinaamse Nederlanders en later de PvdA en Denk. In 2009 verwees staatssecretaris Jetta Klijnsma voor de oplossing nog naar Suriname.

Onrechtvaardig

Dat land is volgens haar verantwoordelijk voor een deel van de oudedagsvoorziening van de getroffen groep. De Surinaamse ouderen hebben daar immers ook rechten opgebouwd.

Belfor spreekt van een "grote onrechtvaardigheid". Het gaat vaak om mensen die al hun hele leven een Nederlands paspoort hebben. "Sec gezien vielen ze tot 1975 onder de Nederlandse wet. Velen hebben nergens anders gewoond dan in het Koninkrijk der Nederlanden."

De Surinaamse ouderen roeren zich al een tijdje over de rechtsongelijkheid. In Amsterdam hebben ze inmiddels de steun gekregen van het college. De verantwoordelijk wethouder is bereid om de kwestie aan te kaarten bij het kabinet. Ook elders in het land staan Surinaams-Nederlandse belangenverenigingen op.