Brits plan tegen eenzaamheid: huisartsen schrijven straks kooklessen voor

Britse huisartsen hebben straks de mogelijkheid om kooklessen, kunstklassen of wandelgroepen voor te schrijven aan patiënten die kampen met vereenzaming.

Dat is een van de punten in het anti-eenzaamheidsplan van de Britse overheid, vandaag wereldkundig gemaakt door de Britse premier May. Uiterlijk in 2023 moeten alle huisartsen de mogelijkheid hebben "sociale recepten" voor te schrijven.

Het initiatief heeft de steun van zowel de coalitie als oppositie in het Britse parlement. May omschreef eenzaamheid als een van de grootste uitdagingen voor de volksgezondheid in de huidige tijd.

Hartproblemen, beroertes en Alzheimer

In het plan moeten verder postbezorgers aangemoedigd worden tijdens hun rondes geregeld aan te kloppen bij eenzame personen. Daarnaast wordt ruim 2 miljoen euro vrijgemaakt om meer publieke ruimtes te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Volgens May zijn er 200.000 oudere Britten die ruim een maand lang niet spreken met een vriend of familielid. Driekwart van de Britse huisartsen zegt gemiddeld zo'n vijf mensen per dag in de praktijk te krijgen die kampen met eenzaamheid.

Er is volgens de artsen een direct verband tussen eenzaamheid en hartproblemen, beroertes of Alzheimer.

Jo Cox

Het eenzaamheidsplan is bedacht in een commissie die is opgestart door Jo Cox, het Britse parlementslid dat in 2016 werd doodgeschoten door een man met extreem-rechtse opvattingen.

May roemde Cox tijdens de bekendmaking van het initiatief. "Het is een eer de commissie te steunen die in het leven is geroepen door Jo en ik ben vastbesloten alles te doen om de voorstellen verder uit te werken."