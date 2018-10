Podcast De Dag: wat verkiezingen in België anders maakt dan in Nederland

Belgen stemden gisteren voor de gemeenteraadsverkiezingen en dat ging er wat anders aan toe dan in Nederland. "In België stemmen mensen veel meer op de persoon. Zo van: ik ken jou, dus ik stem op jou", vertelt de Nederlandse student Sebastiaan Wijsman. Hij staat in de gemeente Leuven op de kieslijst en legt in De Dag uit welke verschillen er nog meer zijn tussen de Nederlandse en Belgische politiek.

En in de Arabische wereld zijn miljoenen jongeren bezig met een online opmars. Dat biedt kansen - ook voor vrouwen. Vrouwelijke influencers uit bijvoorbeeld Libië, Irak, Jordanië, Egypte en de Golfregio hebben de afgelopen jaren miljoenen volgers verzameld. Buitenlandredacteuren Sheily Belhaj en Oumaima Abalhaj leggen uit wie deze vrouwen zijn en wat ze beweegt.