Veel emoties bij eis tegen man uit Almelo die vriendin doodstak

Voor het doodsteken van zijn vriendin is vanochtend acht jaar cel en tbs geëist tegen Marc B. uit Almelo. De 25-jarige B. zou vorig jaar juni zijn partner Talitha 32 messteken hebben toegebracht.

In de rechtszaal liepen de emoties hoog op. "Je bent een klootzak. Ik haat je!", zei de moeder van het slachtoffer. B. heeft toegegeven dat hij zijn vriendin heeft vermoord.

Hij vertelde dat hij zich na zijn daad ook met een mes van het leven wilde beroven. "Bij Talitha gebruikte je een groot keukenmes en bij jezelf een schilmesje. Je bent een lafbek", zegt Talitha's moeder.

Stress

De verdachte was de kijk op de realiteit naar eigen zeggen verloren "door meerdere stressfactoren". Zo was hij bang dat zijn 26-jarige vriendin vreemd ging met haar ex, stond zijn bedrijf er niet al te florissant voor en waren er tot twee keer toe spullen van hem gestolen bij een inbraak. Ook was hij bang dat Talitha's ex hem wat zou aandoen.

Volgens B.'s versie ging hij op 19 juni naar zijn vriendin toe omdat hij "klaar was met al het wantrouwen". Eenmaal binnen zette hij een mes op zijn eigen keel; hij wilde "de waarheid weten". Hij stak haar neer toen ze begon te gillen, zei B. eerder in de rechtszaal.

Volgens de moeder van het slachtoffer wilde B. bewust haar dochter doden. "Je gunde haar gewoon aan niemand anders", schrijft RTV Oost."