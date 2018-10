Politievakbond: verplichte fitheidstest aspirant-agenten te streng

Volgens politievakbond NPB is de verplichte fitheidstest voor agenten in opleiding te streng. Daardoor loopt de politie onnodig goede agenten mis. De vakbond pleit voor meer maatwerk bij de test. De Politieacademie zegt dat in de afgelopen jaren slechts "een handvol" aspiranten is weggestuurd vanwege het niet halen van de test.

Iedere aspirant-agent moet de zogenoemde Professioneel Fit-test (PF) halen. De test is zwaarder dan de jaarlijkse fysieke vaardigheidstest die agenten moeten doen. De PF bestaat uit squats, push-ups, sit-ups, burpees, pull-ups, 500 meter roeien en 1600 meter hardlopen.

Sinds 2016 verplicht

In 2016 voegde de Politieacademie de test toe aan de basisopleiding tot agent. Wie structureel zakt voor de PF of hem weigert te doen, loopt het risico ontslagen te worden.

In het Algemeen Dagblad doen twee anonieme agenten anoniem hun verhaal over de test waarvoor ze maar niet weten te slagen. Ze zijn naar eigen zeggen in prima conditie, maar het gaat bijvoorbeeld mis bij het roeien.

"Willen norm niet naar beneden stellen"

Zij horen volgens de NPB bij de "tientallen" die per maand zakken voor de fitheidstest. Volgens de Politieacademie valt het allemaal wel mee. Volgens een woordvoerder zijn er in de afgelopen jaren zo'n 5.000 agenten opgeleid, maar slechts "een handvol" aspiranten is weggestuurd vanwege het niet halen van de test.

Het klopt dat de test als zwaar wordt ervaren, stelt de woordvoerder. "Je moet er echt voor trainen. Maar we hebben een norm gesteld en die willen we niet naar beneden bijstellen. We kijken wel of we voor bijvoorbeeld het roeien ook het lichaamsgewicht kunnen meewegen."

Niet geschikt

Hij benadrukt dat een agent niet zomaar wordt weggestuurd als de test niet meteen wordt gehaald. "Bij een negatief bindend studieadvies speelt er meer. Dan moet je bijvoorbeeld herhaaldelijk niet hebben getraind of niet zijn komen opdagen.

"En als er fysieke beperkingen zijn waardoor iemand een bepaald onderdeel niet kan, bedenken we een alternatief dat bestaat uit een vergelijkbare inspanning. Haalt diegene het dan nog niet, dan is hij of zij misschien niet geschikt."