Wakker Dier undercover: onverdoofde castraties, vieze stallen Iers rundvee

Onverdoofde castraties, vieze stallen en kale plekken. Er is veel mis met de leefomstandigheden van Iers rundvee, concludeert dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier na undercoverbezoeken aan dertien boerderijen in Ierland.

Nagenoeg alle Nederlandse supermarkten verkopen Iers rundvlees. Het product heeft een diervriendelijk imago, omdat de dieren in reclame-uitingen vaak vrolijk grazend in een weiland worden getoond. Dat imago was voor Wakker Dier aanleiding het onderzoek te doen.