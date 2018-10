Erdogan en koning Salman bellen over verdwenen journalist

Voor het eerst sinds de verdwijning van de Saudische journalist Jamal Khashoggi hebben de Turkse president Erdogan en de Saudische koning Salman over de kwestie gesproken. Ze hebben gisteravond met elkaar gebeld, melden zowel Turkse als Saudische media.

Khashoggi, een fel criticus van de Saudische autoriteiten, verdween op 2 oktober toen hij een bezoek bracht aan het Saudische consulaat in Istanbul. Volgens Turkije is hij vermoord door een Saudisch doodseskader, maar de Saudiërs spreken dat tegen.

Verschillende landen hebben Saudi-Arabië opgeroepen om een onderzoek in te stellen naar de zaak. De Amerikaanse president Trump zei afgelopen weekend dat het land een zware straf te wachten staat als blijkt dat de journalist is vermoord. Khashoggi woonde in de Verenigde Staten en werkte voor The Washington Post.

Volgens Turkse en Saudische media heeft Erdogan in het telefoongesprek met Salman voorgesteld dat de twee landen een gezamenlijke werkgroep opzetten om de kwestie te onderzoeken. Koning Salman zou zich daarbij hebben aangesloten.