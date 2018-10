Twee doden bij gevangenisuitbraak op Venezolaans eiland

Bij een massale ontsnapping uit een Venezolaanse gevangenis zijn twee doden gevallen, melden lokale media. De uitbraak was op het eiland Isla Margarita, in de stad Porlamar.

Tijdens het uitdelen van voedsel werden bewakers overmeesterd en gedwongen om celdeuren te openen. Dertig tot veertig gedetineerden zouden de benen hebben genomen, hoeveel precies is nog niet duidelijk. Tijdens hun vlucht zouden ze twee medegevangenen hebben gedood.

In maart en in juli waren er ook al ontsnappingen uit dezelfde gevangenis in Porlamar.

Isla Margarita was met zijn witte stranden ooit een populair vakantie-eiland, maar tegenwoordig komen er nauwelijks nog Europeanen. Door de crisis in Venezuela geldt er een negatief reisadvies.