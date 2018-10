Fans KV-Mechelen steunen club: 'In goede en slechte tijden'

Aangeslagen voetbalfans kwamen vandaag bijeen in het Belgische Mechelen. Twee bestuursleden van voetbalclub KV-Mechelen werden afgelopen week opgepakt in een groot onderzoek naar matchfixing en corruptie in de hoogste divisie.

Vanwege interlands wordt er niet gespeeld dit weekend, maar supporters verzamelden zich toch in het stadion. "Niemand weet hoe of wat. Het is een bom die hier gedropt is", verwoordt een vrouwelijke supporter het heersende gevoel. "Wij steunen onze club in goede en slechte tijden."

De fans maken in de catacomben een enorm spandoek. Later komen ook de spelers en coach naar het stadion: