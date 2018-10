Exitpoll: CSU verliest flink, AfD en Groenen winnaars verkiezingen Beieren

Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Beieren heeft de CSU, de zusterpartij van bondskanselier Merkels CDU, flink verloren. De rechts-populistische AfD en de Groenen zijn samen de grote winnaars, is de verwachting op basis van een exitpoll van de omroep ARD.

De CSU, traditioneel in Beieren oppermachtig, is met 35,5 procent van de stemmen nog altijd de grootste partij, maar scoort wel 12,2 procentpunt lager dan bij de vorige verkiezingen in 2013. Het is het slechtste verkiezingsresultaat sinds 1950 voor de CSU: de partij die decennialang de absolute meerderheid had, zal een coalitieregering moeten vormen.

De SPD, in de landelijke regering de coalitiepartner van de CDU, lijkt een grote klap te krijgen. De sociaaldemocraten halen met 10 procent niet eens de helft van het aantal stemmen van vijf jaar geleden.

Alternative für Deutschland komt voor het eerst in het Beierse parlement met 11 procent van de stemmen. De Groenen maken een grote sprong en worden de tweede partij met 18,5 procent.