Moorden en celstraf, maar deze Arabische influencers blijven instagrammen

In de Arabische wereld, waar je kansen in veel gevallen afhangen van goede connecties, geld en je geslacht, kan op sociale media iedereen, al kom je uit een dorpje in Libië, doorbreken en zichtbaar worden.

"Toen ik begon had ik helemaal geen contacten. Ik was een make-up artiest in Tripoli en begon met het delen van mijn creaties. Dat vonden mensen leuk. Daarna begon ik op Facebook met het posten van satirische video's over maatschappelijke onderwerpen, zoals over hoe mannen hier in Libië praten over vrouwen." De 22-jarige Noha werd daarmee zo populair op Facebook, dat ook de Libische televisie niet om haar heen kon. Nu maakt ze die satirische filmpjes voor de nationale tv.

Meer vrouwen hebben die ervaring. Nurhan uit Egypte begon met tweets over dingen die haar opvielen in het land, nu heeft ze 2 miljoen volgers en heeft ze een eigen boek geschreven. Zayna uit Jordanië was door sociale media in staat om op haar zestiende een eigen mode- en marketingbedrijf op te richten.

En Zainab, geboren in Irak en nu woonachtig in Dubai, geeft lezingen over de hele wereld over alternatieve schoonheid -ze heeft zelf een beenprothese - en het beeld van Arabische vrouwen: "Het Midden Oosten verandert. Dankzij internet ken ik nu zoveel andere vrouwen met bijzondere ideeën."

Bekijk hieronder wie deze populaire influencers zijn en wat hun boodschap is: