Oproep Rode Kruis aan Boko Haram en Nigeria: red ontvoerde hulpverleners

Het Internationale Rode Kruis vraagt de Nigeriaanse overheid alles in het werk te stellen om een einde te maken aan de gijzeling van twee hulpverleners in het noordoosten van Nigeria.

Ze werden in maart samen met een verloskundige van het Rode Kruis ontvoerd door een groep gewapende mannen van Boko Haram. De verloskundige werd in september door haar belagers gedood.

Volgens het Rode Kruis heeft de terreurgroep een deadline gesteld en is de kans groot dat de twee binnen 24 uur ook worden vermoord. Daarom is de oproep ook aan Boko Haram gericht. "We vragen jullie om genade. We roepen op om niet nog een onschuldige hulpverlener te vermoorden, die niets anders deed dan burgers in het noordoosten van Nigeria helpen", schrijft de organisatie in een verklaring.

Vluchtelingenkamp

De twee hulpverleners werkten in het plaatsje Rann, vlak bij de grens met Tsjaad en Kameroen. "Ze hebben ervoor gekozen om de kwetsbare gemeenschap te helpen in een gebied dat geteisterd wordt door geweld", zegt een woordvoerder van de regionale afdeling van het Rode Kruis.

Bij het plaatsje is een groot vluchtelingenkamp met duizenden mensen die zijn gevlucht voor Boko Haram. Volgens de hulpverleningsorganisatie is de populatie van Rann door het conflict verdubbeld.

Meisje van 15 jaar

Ook houdt Boko Haram, dat zichzelf tegenwoordig Islamic State West African Province (ISWAP) noemt, ook nog een meisje van 15 jaar vast. Ze werd in februari ontvoerd toen ze op school was.

Het Rode Kruis wil ook dat dat zij snel wordt vrijgelaten en roept iedereen met invloed op te helpen. "Zij zijn geen onderdeel van het conflict. Ze zijn dochters, zussen, een moeder. Vrouwen met hun toekomst nog voor zich, kinderen om op te voeden en gezinnen om naar terug te keren", zegt de directeur van het Internationale Rode Kruis in Afrika.