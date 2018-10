Saudi's vergelden eventuele sancties om Khashoggi, aandelen kelderen

Saudi-Arabië zal eventuele strafmaatregelen van de Verenigde Staten in de zaak rond de verdwijning van journalist en activist Jamal Khashoggi vergelden met zwaardere sancties. In een verklaring die door het Saudische staatspersbureau naar buiten is gebracht zegt het land dat het "alle dreigementen en ondermijningspogingen volledig afwijst".

De Amerikaanse president Trump zei gisteren dat het land een "zware straf" te wachten staan als blijkt dat Khashoggi vermoord is in het Saudische consulaat in Turkije. Turkse autoriteiten vermoeden dat Khashoggi, fel criticus van de Saudische kroonprins en machthebber Mohammed Bin Salman, begin deze maand in het consultaat in Istanbul is gemarteld en vervolgens vermoord door een Saudisch doodseskader.

De Saudische kroonprins heeft met klem alle betrokkenheid bij de verdwijning van Khashoggi ontkend. Saudi-Arabië dreigt nu met zwaardere economische tegenmaatregelen, mocht de VS sancties opleggen. Het land spreekt van "valse aantijgingen" van Turkije en benadrukt dat zijn economie "een invloedrijke en vitale rol speelt in de wereldeconomie".

Aandelen kelderen

De Saudische aandelenmarkt is na de opmerkingen van Trump flink gekelderd. Twee uur na de opening was de index met 7 procent gedaald, de grootste daling sinds eind 2014, toen de olieprijs onderuit ging. 182 van de 186 beursgenoteerde bedrijven stonden aan het begin van de middag op verlies.

De index verloor vandaag bijna 33 miljard dollar aan waarde. Een van de grootste verliezers was petrochemiebedrijf Saudi Basic Industries, waarvan de aandelen met 7,9 procent in waarde daalden.