België naar de stembus voor gemeente- en provincieraden

In België mogen de kiezers vandaag naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook wordt er voor de provinciale raden gestemd.

De grote vraag is hoe de Vlaams-nationalistische partij N-VA van Bart De Wever het doet. Voor De Wever zullen de verkiezingen een afrekening met of juist beloning zijn voor zijn beleid als burgemeester van Antwerpen. Hij maakte het bestrijden van drugscriminaliteit in de stad tot een van zijn speerpunten en trad de laatste vijf jaar hard op tegen probleemjongeren.

In Gent wordt uitgekeken naar hoe de socialisten het doen, nu hun burgemeester daar geen kandidaat meer is. En in Genk is de vraag hoe succesvol N-VA-staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir als kandidaat is. In die stad ligt de armoede ver boven het gemiddelde van Vlaanderen en kwesties als integratie en veiligheid spelen er een grote rol.

Opkomstplicht

In België is een opkomstplicht. Mensen die thuisblijven kunnen theoretisch een boete krijgen van 60 euro, maar in de praktijk wordt er nauwelijks tegen optreden.

In veel Vlaamse plaatsen wordt er elektronisch gestemd; de stembureau's zijn daar open tot 15.00 uur. Op plekken waar gestemd wordt met papier zijn de bureau's nu al dicht.

De verkiezingen zijn tot dusver zonder grote incidenten verlopen.