Europa deze week: stresstest voor de NAVO

Hoewel de grootste dreiging lijkt te komen via het internet, vinden de 29 NAVO-landen het toch tijd om hun klassieke, militaire ijzerwaren te testen. Over anderhalve week begint daarom in IJsland en Noorwegen Trident Juncture 18, de grootste NAVO-oefening sinds het einde van de Koude Oorlog.

Deze week landde het Britse leger daarom in Nederland. In Hoek van Holland kwam een konvooi met zo'n 500 voertuigen en 1500 militairen aan. Vanuit daar ging de reis verder naar het Hoge Noorden.

