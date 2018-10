Bultrug gezien voor de kust van Texel

Voor de kust van Texel is een bultrug gesignaleerd. Spotters die vogels aan het tellen waren, zagen de walvis op een kilometer afstand voorbij zwemmen bij paal 15. Het dier was met telescopen en verrekijkers goed te zien, schrijft NH Nieuws.

Elk jaar komt er wel eentje voorbij, vertelt walviskenner Arthur Oosterbaan van Ecomare. "Ze hebben nu de Noordzee ontdekt als voedselplek: ze komen af op lekkere kleine harinkjes." Grote kans dat ze elkaar daarover geïnformeerd hebben: de dieren kunnen over honderden kilometers afstand met elkaar communiceren.

De soort komt uit een diep dal. Na de Tweede Wereldoorlog ging het slecht met de bultrug, vanwege de walvisjacht. Sinds het verbod in de jaren zestig is het aantal bultruggen weer toegenomen. Ze leven in alle wereldzee├źn.

15.000 kilo

Bij de waarnemingen gaat het vaak om jonge bultruggen: dieren die al gauw een meter of 10 lang zijn en 15 ton wegen. Anders dan potvissen die hier terecht komen door verdwalen en het niet redden, kunnen bultruggen in ondiep water leven.

Deze walvissoort brengt doorgaans de zomer in het noorden door; daarna trekken de dieren naar het zuiden om daar te paren en te baren. De gespotte bultrug zwom echter noordwaarts. "Waarschijnlijk heeft hij de zomer in de bol, net als wij mensen."

Bultruggen staan bekend als vrolijke dieren. Dat komt doordat ze zingen, buitelingen maken en met hun flippers op het water slaan. Oosterbaan hoopt mede daarom dat mensen tijdens de herfstvakantie nog van de bultrug kunnen genieten: "Ze zijn met een verrekijker goed te volgen. Zo hard zwemmen ze niet; ze gaan net zo snel als een fiets."