Zo pakken Europese steden vervuiling door auto's aan

In de twee grootste steden Athene en Thessaloniki gold namelijk twintig jaar lang, tot 2011, een verbod op dieselauto's, uitgezonderd taxi's. Het is een van de redenen geweest waarom de luchtvervuiling in die steden enorm is teruggedrongen. Wat daarbij ook helpt, is het even/oneven-systeem dat nog steeds geldt. Auto's met een nummerplaat die eindigt op een even nummer mogen alleen op even dagen de stad in en met een oneven nummer alleen op oneven dagen. Ook de bouw van de metro, die nog steeds wordt uitgebreid, heeft een positief effect op het milieu gehad.

Italiƫ

Om de milieudruk op het centrum in Rome aan te pakken is een wirwar aan regels bedacht. De belangrijkste zijn de zone traffico limitato. Straten waar je op gezette tijden niet mag komen met vervuilende auto's. Het is alleen compleet onoverzichtelijk waar die zijn en Google Maps geeft ze niet aan. Als je een straat wilt binnenrijden, moet je simpelweg hopen dat er niet zo'n bord staat, want anders kun je een eindje omrijden.

Burgemeester Raggi is onlangs nog met een plan gekomen om de verkeersdruk verder te ontlasten: het centrum autovrij maken in de weekenden, een verbod voor toeristenbussen om door de stad te rijden en meer ruimte voor bussen en taxi's tijdens zon- en feestdagen.