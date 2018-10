Wereldbank: 1 miljard dollar voor wederopbouw na rampen Indonesië

De Wereldbank stelt een bedrag van 1 miljard dollar (ruim 860 miljoen euro) beschikbaar voor de ondersteuning en wederopbouw van de door natuurgeweld getroffen eilanden Lombok en Sulawesi. De Indonesische regering kan op aanvraag lenen uit het fonds.

Bovenop het miljard dat geleend kan worden, doet de ontwikkelingsorganisatie een schenking van 5 miljoen euro voor technische ondersteuning. Dat bedrag mag gebruikt worden voor wederopbouwprojecten door de lokale gemeenschappen op de eilanden.

Vrijdag bezocht CEO Kristalina Georgiva van de Wereldbank de zwaar getroffen stad Palu op Sulawesi. "Het was nederigmakend om de verwoesting te zien en de verhalen te horen van de mensen die hier het slachtoffer van zijn." Georgiva vindt dat de doden het best herdacht worden door het getroffen gebied verbeterd te herbouwen.

Half miljard

De Wereldbank schat op basis van een voorlopig schaderapport dat Sulawesi meer dan een half miljard dollar materiële schade heeft. Het gaat om 181 miljoen dollar aan verloren woningen, 185 miljoen schade aan andere bebouwing en nog eens 165 miljoen aan beschadigde infrastructuur.

Het instituut zegt dat de beschikbare miljard dollar bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor de wederopbouw van ziekenhuizen, scholen, wegen en watervoorzieningen. Daarnaast wordt gedacht aan de verbetering van de waarschuwingssystemen voor aardbevingen en tsunami's en de financiering van nieuwe wijken en huizen.

Lombok wordt in de bekendmaking van de Wereldbank ook genoemd als bestemming voor het geld. Dat eiland werd begin augustus getroffen door een zware aardbeving, waarbij ruim 500 doden vielen en honderdduizenden mensen dakloos werden. De ontwikkelingsorganisatie doet geen voorstellen voor de besteding van het geld daar.

Economische groei

De Indonesische minister van Financiën heeft de internationale gemeenschap bedankt voor de aandacht en de steun na de rampen. "Indonesië is van plan de weerbaarheid voor natuurrampen te verbeteren." Hij roemt de specialistische kennis van de Wereldbank en ziet uit naar voortzetting van de samenwerking met instituut.

Volgens de Wereldbank was er de afgelopen jaren in Indonesië sprake van een sterke economische groei en heeft het land veel gedaan aan armoedebestrijding. "Door met de regering samen te werken op het gebied van weerbaarheid, herstel en paraatheid willen we de stijgende economische lijn van Indonesië zeker stellen."