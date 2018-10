Slang komt 'even binnenvallen' in Chinees bankfiliaal

De 1,5 meter lange python verscheen toen het bankpersoneel net bij elkaar stond voor een ochtendoverleg. De slang glibberde direct het hele bankkantoor door, tot afgrijzen van de bankmedewerkers. Uiteindelijk verstopte het beest zich achter het meubilair.

Het dier is door medewerkers van de lokale dierenbescherming gevangen en overgebracht naar een opvang. De dierenbescherming denkt dat de slang door iemand uit de buurt is grootgebracht en op zoek was naar eten.

Niemand is gewond geraakt.