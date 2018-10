Wekdienst 14/10: Haarlemmers de straat op en verkiezingen in Beieren

En dan nog even dit:

In New York is gisteren op een veiling een recordbedrag neergelegd voor een fles wijn. Een onbekende koper betaalde bij veilinghuis Sotheby's liefst 558.000 dollar (omgerekend zo'n 480.000 euro) voor een fles Romanée-Conti millésime uit 1945. En dat terwijl het veilinghuis rekening hield met 'slechts' 32.000 dollar, zo meldt het Franse persbureau AFP.

Het bedrag is een absoluut record. De duurste fles wijn tot nu toe was een Château Lafite Rothschild uit 1869. Op een veiling in Hongkong in 2010 werd daar 233.000 dollar (200.000 euro) voor betaald.