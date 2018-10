Twee zwaargewonden bij steekpartij camping Hooge Mierde

Bij een steekpartij op een camping in Hooge Mierde zijn twee mensen ernstig gewond geraakt. Ze zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een derde betrokkene aangehouden.

Het steekincident speelde zich rond 21.00 uur af in een chalet op recreatiepark Zwartven in het Brabantse dorp. Volgens de politie ging er mogelijk een ruzie aan vooraf. Meer details over de toedracht zijn niet bekend.

De twee zwaargewonde slachtoffers zijn mannen van 32 en 23 jaar. De aangehouden persoon is een 25-jarige man. Zijn rol bij de steekpartij wordt onderzocht.