Extreem weer in Portugal door orkaan Leslie

De naderende storm zorgt vooralsnog niet voor paniek. "Vanochtend was het zelfs nog zoeken naar berichten in de media. Er is verder ook geen sprake van dichtgetimmerde huizen, maar hier en daar zijn wel aanpassingen gedaan. In Lissabon is een modeshow die gedeeltelijk in de open lucht zou plaatsvinden, verplaatst naar binnen. Een marathon is verkort."

De Nederlander Ruud van Leeuwen, campinghouder in het oosten van Portugal, merkt door de aantrekkende wind al dat de storm in aantocht is. "Hij gaat waarschijnlijk over ons heen te komen, dus we volgen het nauwlettend via de satelliet. Het zal een kort nachtje worden. Losse spullen, zoals vuilnisbakken en de elektrische scooter, hebben we naar binnen gehaald. Verder zullen we moeten afwachten. Het is hier nu rustig vanwege het laagseizoen, wel ontvangen we vanavond nog wat extra mensen die vanaf het strand komen."

Chaos verwacht in Spanje

Leslie wordt zondagochtend vroeg in Spanje verwacht. Wat er over is van de orkaan zal ook daar naar verwachting voor hevige regenval zorgen. Dat gaat mogelijk een chaotische situatie opleveren, zegt Zoutberg.

"In Spanje wordt morgen een lang vakantieweekend afgesloten. Vijf miljoen Spanjaarden zijn buiten hun woonplaats, die gaan morgen allemaal de weg op. Verkeersdiensten raden aan genoeg brandstof en eten mee te nemen, want door de grote hoeveelheden verwachte regen kunnen veel vertragingen voorkomen." Vooralsnog is het niet zo dat mensen wordt afgeraden om de weg op te gaan.

Zoutberg: "Er is trouwens nog een spannend dingetje: vanaf het moment dat de storm aan land komt is het moeilijk te voorspellen welk pad zij gaat afleggen. Mogelijk buigt de storm zelfs nog af naar het zuiden."

De Spaanse weerdienst waarschuwt onder andere op Twitter voor de naderende storm: