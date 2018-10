Trump tegen dominee Brunson: we hebben hard onderhandeld

Volgens president Trump is er "lang en hard onderhandeld" over de vrijlating van de Amerikaanse dominee Brunson, die twee jaar gevangen heeft gezeten in Turkije. Brunson kwam gisteren vrij en landde eerder vandaag op Amerikaanse bodem. Op uitnodiging van Trump kwam de 50-jarige dominee vrijwel direct na aankomst naar het Witte Huis.

Daar bedankte hij de president voor zijn inspanningen en vroeg hij God om Trump bovenmenselijke wijsheid te schenken. Brunson, die al lange tijd in Turkije woonde, werd in oktober 2016 aangehouden en vastgezet. Hij werd ervan beschuldigd banden te onderhouden met terroristen, iets wat Brunson altijd heeft tegengesproken.

"Geweldige verbetering"

De kwestie zette de Amerikaans-Turkse verstandhouding onder druk. Trump zegt nu dat er geen heimelijke afspraken zijn gemaakt over de vrijlating van Brunson, die hij "een goed christen" noemde. "Wij betalen in dit land geen losgeld", aldus Trump. Hij zei ook dat de vrijlating van Brunson een "geweldige" verbetering in de relatie met Ankara betekent. De Turkse president Erdogan zei eerder vandaag ook al te hopen op betere banden tussen de twee landen.