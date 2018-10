In de techsector werken Israëliërs en Palestijnen wél samen

Terwijl outsourcing door Israëlische techbedrijven in Gaza nog zeer kleinschalig is, gebeurt het al langer en grootschaliger op de Westelijke Jordaanoever. Waldman probeert nog veel meer bedrijven uit de sector te overtuigen om dezelfde stap te wagen. Er werken nu naar schatting enkele honderden Palestijnen voor Israëlische techbedrijven.

Voor de meeste medewerkers van ASAL en Mellanox geldt dat ze voor het eerst contact hebben met mensen van de andere kant. Roman Yanovitski had nog nooit met een Palestijn gesproken; nu hangt hij dagelijks aan de lijn met zijn collega's op de Westelijke Jordaanoever. "Het verbaasde me vooral dat we veel overeenkomsten hebben", zegt hij. "We spreken naast werk ook over voetbal en auto's, maar niet over politiek."

De Palestijn Odeh Dahadya, een Palestijnse medewerker, krijgt soms kritiek omdat hij met Israëliërs werkt. "Maar het is gewoon werk voor mij, meer niet", zegt Dahadya. "Het is een kwestie van vraag en aanbod; het maakt mij niet zoveel uit of ik met Amerikanen, Israëliërs of anderen te maken heb."

Eigen industrie ontwikkelen

"We zijn het gewend om met Israëliërs te werken", zegt Murad Tahboub. "We hebben geen andere keus. Het grootste deel van onze import komt uit Israël en van onze export gaat naar Israël." Volgens hem is het geen schande om met Israëliërs te werken. "Het brengt ook niet onze nationale ambitie in het gedrang om een eigen staat te hebben." Tahboub is ervan overtuigd dat het ontwikkelen van een sterke techindustrie daar een belangrijke rol in speelt.

"We kunnen geen staat opbouwen die afhankelijk is van donorgeld", zegt hij. "We hebben weinig natuurlijke hulpbronnen en politieke onrust, dat is een probleem voor onze economie. Maar we kunnen wel succesvol worden in de techindustrie. Door te werken voor internationale techbedrijven, leren we veel. Met die kennis kunnen we zelf een Palestijnse techindustrie ontwikkelen."