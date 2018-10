Grote opkomst bij anti-racismeprotest Berlijn

In het centrum van Berlijn is een grote anti-racismedemonstratie bezig. Volgens de organisatoren, waaronder Amnesty International, zijn er zo'n 240.000 mensen op de been, veel meer dan verwacht. Er hadden zich 40.000 mensen aangemeld. De politie wil geen details geven en spreekt vooralsnog van tienduizenden demonstranten. Volgens Duitse media gaat het om een van de grootste protesten tegen racisme van de afgelopen jaren.

De demonstratie begon op het Alexanderplatz en voert via de Brandenburger Tor naar Tiergarten. Daar is een feest aan de gang met diverse concerten. De betogers demonstreren tegen xenofobie en extreemrechts. Er worden spandoeken meegedragen met teksten als "Verenigd tegen racisme" en "Bouw geen muren maar bruggen".