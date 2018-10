Explosief belandt tussen eters in Amsterdams restaurant

Onbekenden hebben gisteravond een explosief bij horecagelegenheid Hotel Buiten in Amsterdam-West naar binnen gegooid. Het explosief kwam volgens NH Nieuws rond 23.15 uur tot ontploffing tussen de aanwezigen. Niemand raakte gewond. Wel is een aantal mensen ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Op AT5 bevestigt de politie het voorval bij het café-restaurant aan de rand van de Sloterplas. Het is nog onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de 'brandbom', zoals het personeel het explosief noemt. Volgens een mededeling op de deur is er "gelukkig geen blijvende schade bij personeel of gasten". Hotel Buiten is vandaag gewoon open.

De horecagelegenheid is een jaar geleden opgezet door een groep vrijwilligers uit het stadsdeel, die banen aanbiedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.