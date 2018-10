Zo is het om als vrouw te leven in de uitzichtloze oorlog in Jemen

"De rest van de wereld zag Jemen altijd als een derdewereldland. Dat is hier algemeen bekend. We hadden inderdaad weliswaar een moeilijk leven. Maar het was niet zo moeilijk als het nu is."

De situatie in Jemen wordt door de VN bestempeld als de ergste humanitaire crisis ter wereld. Meer dan 22 miljoen mensen komen eerste levensbehoeften tekort. Delen van het land verkeren op de rand van hongersnood. Dat ervaart ook een 40-jarige vrouw uit de Jemenitische hoofdstad Sanaa: "We hebben geen water en geen stroom. Dit is geen leven zo. Op dit moment is ons leven niks meer waard."

Afgelopen zomer kwam de NOS met de vrouw in contact. Om veiligheidsredenen wil ze alleen anoniem haar verhaal vertellen, haar naam is bij de redactie bekend. Via WhatsApp stuurde ze de NOS audio-berichten om haar dagelijks leven te beschrijven in een land dat nu al meer dan drie jaar in de greep van een burgeroorlog.

Hoe is het om in een door oorlog verscheurd land te wonen? Bekijk hier het verhaal van de 40-jarige vrouw uit de Jemenitische hoofdstad Sanaa.