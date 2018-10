Voor het eerst komt er een halve Roparun, met start in Almelo

De Roparun krijgt volgend jaar een derde startlocatie: Almelo. Vanaf daar gaat het tijdens de Pinksterdagen over een afstand van 245 kilometer naar Rotterdam. De organisatie van de hardloopestafette voor het goede doel wil met de halve Roparun een nieuwe groep deelnemers aanspreken.

"Hoe meer deelnemende teams we hebben, hoe hoger immers het eindbedrag wordt", zegt directeur Wiljan Vloet bij RTV Rijnmond. "Daarmee kunnen we dan meer doelen steunen die het leven van mensen met kanker veraangenamen."

De Roparun begon in 1991 als een weddenschap van een paar Rotterdamse hardlopers, die pochten over 'eventjes naar Parijs lopen'. Inmiddels is het een van de bekendste goede doelenacties in Nederland. Meer dan driehonderd teams van hardlopers en begeleidende fietsers, fysiotherapeuten en koks 'reizen' tijdens het Pinksterweekeinde van de startplaatsen Parijs (534 kilometer) en Hamburg (563 kilometer) naar de finish op de Coolsingel in Rotterdam.

Ruim 5,1 miljoen

Vorig jaar bracht het evenement ruim 5,1 miljoen euro op. Het geld wordt besteed aan allerlei projecten die het leven en de palliatieve zorg van patiënten met kanker verbeteren, zoals kindervakantiekampen.

Roparun-directeur Wiljan Vloet: "Met de halve Roparun willen we een nieuwe groep deelnemers aanspreken voor wie de héle Roparun organisatorisch of qua afstand nog een brug te ver is. Het is zonde dat zij nu helemaal niet aanhaken."

De deelnemers aan de halve Roparun moeten ongeveer 245 kilometer afleggen. Vanaf de startlocatie in Almelo volgen zij vanaf zondag 9 juni dezelfde route als de teams die op zaterdag 8 juni in Hamburg zijn gestart.