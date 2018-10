In een weiland bij Onstwedde, niet ver van Stadskanaal, is aan het begin van de middag een ultralight vliegtuigje neergestort. Daarbij is de enige inzittende zwaargewond geraakt, meldt RTV Noord.

Het ongeluk gebeurde rond 12.50 uur, vlak bij het vliegveld. De hulpdiensten rukten direct massaal uit. De brandweer had het vuur snel onder controle, aldus de politie. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.