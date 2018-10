Palestijnse vrouw komt om bij auto-ongeluk na aanval met stenen

Op de Westelijke Jordaanoever is gisteravond laat een Palestijnse vrouw om het leven gekomen nadat haar auto was bekogeld met stenen. Volgens een Israëlische mensenrechtenorganisatie en Palestijnse media werden de stenen gegooid door een groep Joodse kolonisten. De Israëlische politie onderzoekt het incident.

De vrouw van 47 zat met haar man in de auto toen de groep bij de nederzetting Kfar Tapuach met stenen begon te gooien. Haar man, die de auto bestuurde, zou daardoor de macht over het stuur zijn verloren.

Na het ongeluk is de vrouw met een hoofdwond naar het ziekenhuis in Nablus gebracht, waar ze is doodverklaard. Ook haar man is volgens Palestijnse media gewond geraakt, maar hij is niet in kritieke toestand.

Ultranationalistische nederzettingen

Het stel woonde in Biddya, niet ver van Kfar Tapuach, en zou onderweg zijn geweest naar Nablus toen ze op de groep kolonisten stuitten. In die omgeving liggen verschillende ultranationalistische Joodse nederzettingen.

Waarom de groep de auto bekogelde is niet duidelijk. Mogelijk is er een verband met recente aanvallen door Palestijnen. Afgelopen zondag stak een Palestijn twee Israëliërs dood in een nederzetting en donderdag viel een Palestijn een Israëlische militair aan. Toen werd al rekening gehouden met vergeldingsaanvallen vanuit ultranationalistische hoek.

De Israëlische mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights zegt naar aanleiding van de vermoedelijke aanval op het stel in The Times of Israël dat er de afgelopen tijd meer Palestijnse burgerslachtoffers vallen. "Tegelijkertijd veroordeelt onze organisatie alle soorten agressie, tegen alle betrokken partijen."

Opnieuw doden in Gaza

Ook in Gaza was het gisteren opnieuw onrustig. Sinds maart zijn daar langs de grens met Israël wekelijks grote demonstraties. Gisteren waren er volgens Israël 14.000 Palestijnen op de been. Een deel van hen gooide met stenen en explosieven.

Aan het begin van de avond meldde het ministerie van Gezondheid in Gaza dat Israëlische militairen zes Palestijnen hebben doodgeschoten in het grensgebied. Er vielen zo'n 140 gewonden.

Israël beschuldigt Hamas ervan dat het de protesten op de Gazastrook gebruikt om aanvallen uit te kunnen voeren op Israëlische militairen. Vanuit Gaza worden naast raketten ook brandende vliegers en ballonnen op Israël afgestuurd. Volgens Israël wil de organisatie de bevolking afleiden van de slechte economische situatie in de regio. Hamas wijst die beschuldigingen van de hand.