Dodelijke bomaanslag Afghanistan waarschijnlijk gericht tegen vrouwelijk politicus

Bij een bomaanslag op een campagnebijeenkomst in de Afghaanse provincie Takhar zijn zeker dertien mensen gedood. De daders hadden het vermoedelijk gemunt op de vrouwelijke parlementskandidaat Nazefa Yusoufi Beg, die daar zou spreken.

De aanslag met een met bommen beladen motorfiets vond plaats voordat de vrouw arriveerde. Het was de tweede politiek gemotiveerde aanval in korte tijd: vorige week werd een verkiezingskandidaat gedood in de provincie Helmand. Volgende week zijn in Afghanistan parlementsverkiezingen.

Verantwoordelijkheid nog niet opgeëist

Onder de dertien slachtoffers waren ook agenten. Mogelijk loopt het dodental nog op: volgens de lokale politie zijn er zeker 32 gewonden gevallen.

De verantwoordelijkheid voor de bomaanslag is nog niet opgeëist. Waarschijnlijk zit de Taliban achter de aanslag. De terreurorganisatie is vrij actief in de noordoostelijke provincie en verantwoordelijk voor verschillende eerdere aanslagen in de regio.

Vrouwen hadden onder het bewind van de Taliban nauwelijks rechten. Zo mochten ze niet naar school en alleen buitenshuis komen als ze door een man werden begeleid.