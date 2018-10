VN: Australië moet eilanden met uitgezette vluchtelingen evacueren

De Verenigde Naties roept Australië op de detentiecentra voor asielzoekers op het eiland Nauru en op Papoea-Nieuw-Guinea te sluiten en de bewoners te evacueren. Volgens de VN is dat noodzakelijk om een gezondheidscrisis af te wenden. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat de gezondheidszorg op de eilanden op instorten staat.

Met de oproep sluit de VN zich aan bij hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG), die afgelopen week gedwongen werd Nauru te verlaten. Bij het vertrek waarschuwde AzG dat de situatie op het eiland zo slecht is dat er kinderen in een subcomateuze staat verkeren. Ze kunnen volgens de hulporganisatie niet meer eten, drinken of praten.

Omdat Australië de detentiecentra heeft ontworpen, financiert en beheert vindt de VN dat Australië ook verantwoordelijk is voor de consequenties daarvan. "Uiteindelijk is Australië verantwoordelijk voor de mensen die om bescherming vragen."

Zelfmoord

Australië gebruikt sinds 2013 de twee detentiecentra in het buitenland om asielzoekers vast te zetten die onderweg naar Australië zijn tegengehouden. Sindsdien zijn er 12 mensen om het leven gekomen, in de helft van de gevallen gaat het om zelfmoord of wordt dat vermoed.

"Dit beleid heeft op meerdere fronten gefaald", zegt een woordvoerder van de UNHCR. "Het heeft gefaald de vluchtelingen te beschermen. Het heeft zelfs gefaald om in hun basisbehoeften te voorzien."

Volgens de UNHCR zitten op dit moment 1400 mensen vast op de eilanden. Zo'n 500 mensen zijn de afgelopen jaren om medische redenen overgeplaatst naar Australië. Tegen de Britse krant The Guardian zegt de Australische regering dat er serieus wordt omgegaan met de gezondheid van vluchtelingen en dat ze zich vrij mogen verplaatsen over het eiland.