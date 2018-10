'Saudische journalist Khashoggi nam eigen dood op met smartwatch'

De Saudische journalist Jamal Khashoggi heeft in het consulaat in Istanbul audiofragmenten opgenomen met zijn smartwatch. Vermoedelijk staan daar de laatste momenten van zijn leven op. Op de opnames is geschreeuw te horen, zeggen bronnen bij de Turkse forensische onderzoekers tegen Turkse media.

De journalist is nu ruim een week vermist. Volgens Turkije is hij op het consulaat vermoord door een doodseskader.

Het was al bekend dat er geluidsopnames waren, maar nu is duidelijk hoe die gemaakt zijn. Vlak voordat Khashoggi het Saudische consulaat in Istanbul binnenliep, had hij de opnames op zijn horloge gestart. Die kwamen binnen op zijn telefoon waarmee zijn verloofde buiten zat te wachten, waarschijnlijk zonder dat zij het wist. Er zou te horen zijn hoe Khashoggi ondervraagd en gemarteld werd.

Via de cloud

De autoriteiten zouden de opnames via de cloud hebben bemachtigd. Volgens de Turkse media hebben zijn belagers geprobeerd om de bestanden te verwijderen, maar zijn ze daar niet in geslaagd. Khashoggi had een afspraak op het consulaat om documenten voor zijn huwelijk te regelen en kwam nooit meer naar buiten.

De journalist onderhield warme banden met het koningshuis van Saudi-Arabië, maar de laatste tijd uitte hij felle kritiek op de Saudische kroonprins. Hij schreef in onder meer The Washington Post over de oorlog in Jemen, waar Saudi-Arabië een hoofdrol in speelt.

Saudi-Arabië ontkent iets met de vermissing te maken te hebben. Het zijn leugens en ongefundeerde beschuldigingen, aldus prins Abdulazi.

Bekijk hier beelden die de Turken eerder hebben vrijgegeven van het doodseskader dat bij het consulaat arriveerde: