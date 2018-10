Maarssenaar aangehouden na dodelijk ongeluk bij Hilversum

Een automobilist die vanochtend vroeg bij Hilversum een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt, is aangehouden. De man uit Maarssen had gedronken, laat de politie aan NH Nieuws weten,

De automobilist reed rond 03.30 uur op de Diependaalselaan in Hilversum. Hij wilde de A27 nemen toen hij in een bocht de macht over het stuur verloor. De auto raakte naast de weg, schoot enkele meters door en belandde tegen een aantal bomen. De passagier, een vrouw van wie de identiteit nog niet is bekendgemaakt, overleed ter plekke. De automobilist raakte lichtgewond. Hij is aangehouden.

Dode en drie gewonden

Bij een ongeluk gisteravond op de Provincialeweg in Kolham in Groningen is een 22-jarige man uit Muntendam om het leven gekomen, meldt RTV Noord. Drie mensen raakten gewond.

De auto die door de 22-jarige Muntendammer werd bestuurd botste door nog onbekende oorzaak op een auto met drie inzittenden, een echtpaar uit Leek en een vrouw uit Grijpskerk.