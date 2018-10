IMF tegen landen: beperk schulden en werk samen

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft landen opgeroepen om hun schulden te beperken en samen te werken om zo duurzame economische groei na te streven waar iedereen van profiteert. De leden van het IMF kwamen de afgelopen dagen in Indonesië samen voor de jaarvergadering van de organisatie. Die werd overschaduwd door de onrust op de financiële markten en de handelsoorlog tussen de VS en China.

De spanningen tussen de twee grootste economieën ter wereld dreigt de economische groei aan te tasten. Het IMF begon zijn bijeenkomst een paar dagen geleden met de mededeling dat het zijn voorspelling voor wereldwijde economische groei bijstelde van 3,9 naar 3,7 procent.

Door de risico's voor de wereldeconomie en de grote schuldenberg heeft IMF-directeur Lagarde haar leden opgeroepen om wat betreft de handel te "de-escaleren en te overleggen". Landen moeten volgens haar ervoor zorgen dat de hoogte van hun schulden hanteerbaar is.

Niet devalueren en grote risico's

IMF-leden spraken af om niet hun valuta te devalueren om zo hun producten goedkoper te maken en de export te stimuleren. Van deze praktijk heeft de VS meerdere malen China beschuldigd.

Op de bijeenkomst zei directeur Yi Gang van de Chinese centrale bank dat protectionisme en spanningen tussen handelspartners grote risico's zijn voor de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën Mnuchin zei dat het allemaal wel meeviel. Hij zegt zich ook geen zorgen te maken over de mogelijkheid dat China meer Amerikaanse schuldpapier gaat verkopen om terug te slaan vanwege de door de VS opgelegde importheffingen.

Druk politici op centrale banken

De president van de Europese Centrale Bank Draghi waarschuwde voor de trend dat politieke leiders zich steeds meer bemoeien met het beleid van centrale banken en verwees naar Turkije. President Erdogan heeft zich meerdere malen duidelijk uitgelaten over wat hij vindt van renteverhogingen en dreigde de bewegingsvrijheid van de bank in te perken.

Een andere president die zich de laatste tijd duidelijk heeft uitgesproken over het rentebeleid van zijn centrale bank is Trump. Hij zei deze week dat de FED, het stelsel van centrale banken in de VS, gek is geworden nadat de beurskoersen onderuit waren gegaan. Trump heeft in het verleden regelmatig verwezen naar stijgende aandelenkoersen, volgens hem hét bewijs dat zijn economische beleid werkt.

Trump en de Chinese president Xi ontmoeten elkaar waarschijnlijk volgende maand op een G20-top in Buenos Aires, maar een gesprek tussen de twee is nog niet zeker. Mnuchin zei dat het van Trump afhangt en dat de VS het fundamenteel oneens is met China's economische politiek.