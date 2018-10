Onzekerheid over lot klimmers, sherpa's na aardverschuiving op berg Himalaya

In Nepal worden zeker vijf Zuid-Koreaanse klimmers en vier sherpa's vermist na een aardverschuiving die hun basiskamp op de berg Gurja heeft verwoest. De organisator van de expeditie heeft tegen The Himalayan Times gezegd dat de negen daarbij om het leven zijn gekomen, maar dat is niet bevestigd.

Het basiskamp op 3500 meter hoogte werd vrijdagavond lokale tijd verwoest. Een zware sneeuwstorm werd gevolgd door een aardverschuiving. Helikopters kunnen vooralsnog niet landen op die plek vanwege de slechte weersomstandigheden.

De verwachting is dat het slechte weer op berg in de Himalaya voorlopig aanhoudt. Het dichtstbijzijnde dorp ligt op een dag lopen van het basiskamp. Een team van de Nepalese politie is op weg naar de plek waar het basiskamp stond en komt daar naar verwachting pas op zondag aan.

Als de negen inderdaad om het leven zijn gekomen dan is dat het grootste klimongeluk in Nepal in twee jaar.