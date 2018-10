Wekdienst 13/10: zonovergoten zaterdag, plaatselijk 27 graden

Goedemorgen! Vandaag wordt een erg warme dag. Verder wordt er in Delft door bewoners en ondernemers gepraat over het geweld van de afgelopen tijd en is 's avonds het Nations League-duel tussen Nederland en Duitsland.

Zoals al gezegd: het wordt een stralende dag met veel zon en hoge temperaturen. Aan zee wordt het 24 graden, in het binnenland 25 of 26 graden. In Limburg kan het plaatselijk zelfs 27 graden worden. De warmte wordt morgen in de loop van de dag vanuit het westen verdreven met buien.