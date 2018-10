Parijs vindt eindelijk plek voor Bataclan-monument Jeff Koons

Na bijna twee jaar gesteggel heeft Parijs een plek gevonden voor het Bataclan-monument dat Jeff Koons de stad wil schenken. De Amerikaanse kunstenaar eiste een prominente plek in de stad, hoewel er kritiek was op zijn werk.

Na de aanslagen van 2015 in het centrum van Parijs stelde Koons voor Bouqet of Tulips te maken, een 10 meter hoge, 30 ton zware bos bloemen van brons, ijzer en aluminium. Koons doneerde het ontwerp, voor de productie van het werk moest nog 3,5 miljoen euro worden ingezameld.

Al snel was er kritiek op die gang van zaken. Daarnaast protesteerde begin dit jaar een groep Franse kunstenaars tegen het idee in het algemeen. Ze vonden dat Koons over zijn hoogtepunt heen was en op weinig inspirerende wijze oude ideeën recyclede. Het boeket zou weinig meer zijn dan productplacement voor de commerciële Koons.

Volgens de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, kon er echter geen sprake van zijn dat de stad het werk weigerde. "Kun je je de internationale ophef voorstellen als de stad tegen de Amerikanen zeggen: we hoeven jullie cadeau niet?"

Eiffeltoren

Bleef de vraag waar het kunstwerk moest worden neergezet. Koons zelf pleitte voor een plek in de buurt van de Eiffeltoren, bijvoorbeeld in de buurt van de Seine bij het Trocadéro. Tegenstanders spraken er schande van dat Koons het zicht op de Eiffeltoren zou belemmeren.

Het gemeentebestuur is er nu uit met de kunstenaar: het boeket komt in de tuinen bij het Petit Palais, in de buurt van de Champs-Élysées. "Er waren verschillende plekken, maar Jeff Koons wilde absoluut ergens in het centrum van Parijs, waar de aanslagen plaatsvonden."

Wanneer het wordt geplaatst, is nog niet duidelijk.