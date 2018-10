Gewonde bij schietincident Zaandam

Op de Burcht in Zaandam is vannacht een schietpartij geweest. Daarbij is een man gewond geraakt, meldt NH Nieuws.

Het slachtoffer zou door een onbekend persoon naar het Zaans Medisch Centrum zijn gebracht. Omdat er nog veel onduidelijk is over de situatie, is het ook ziekenhuis een plaats delict geworden. De Spoedeisende Hulp is afgezet met politielint.

Volgens een politiewoordvoerder is nog niet bekend hoe het met de neergeschoten man gaat. Ook is er nog niemand aangehouden. Een politiehelikopter speurt vanuit de lucht.