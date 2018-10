In Breda zijn ongeveer twintig mensen onwel geworden in een café in de Vismarktstraat. Volgens de politie is er mogelijk met traangas gespoten.

De stappers kregen last van hun luchtwegen. Ze werden daarvoor op straat behandeld door ambulancemedewerkers.

De brandweer heeft de ruimte geventileerd. Ook zijn er metingen gedaan. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.