Friezen en Madurodam willen letters I Amsterdam

Een ondernemer uit Friesland wil de letters ook graag. Tegen AT5 zegt Lysanne Kuindersma dat ze er graag het 'Amsterdam Lake District' mee wil promoten. Onder die naam worden buitenlandse toeristen naar de Friese Meren gelokt.

"Amsterdam wil van de letters af en wij zijn bezig met het verleiden van toerisme naar Friesland", vertelt Kuindersma tegen de stadszender. "De aankomende jaren gaan er meer toeristen bijkomen en die moeten meer zien dan alleen Amsterdam Centrum. Daarbij kunnen wij helpen."

Kuindersma is van plan de woorden 'Lake District' toe te voegen als de stad haar de letters gunt. Waar ze geplaatst kunnen worden is nog niet bekend.

Een woordvoerder van de stad Amsterdam zegt tegen de Leeuwarder Courant dat er nog niet gesproken is over een bestemming. "Ik kan nog niet zeggen of de gemeente ze wil weggeven."